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مستشفى الإندونيسي ينجح في استئصال جلطة من قدم مريض مصاب بكورنا

13 كانون أول / ديسمبر 2020 11:47

مستشفى الإندونيسي ينجح في استئصال جلطة من قدم مريض مصاب بكورنا
مستشفى الإندونيسي ينجح في استئصال جلطة من قدم مريض مصاب بكورنا

غزة- الرأي

نجح فريق جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، برئاسة د.ابراهيم رمضان أخصائي جراحة الأوعية الدموية، من اجراء عملية جراحية عاجلة لستيني مصاب بفيروس كورونا
وأوضح د.رمضان، أن المريض كان قد أدخل منذ يومين على إثر اصابته بفيروس كورونا صنفت بالشديدة حيث كانت نسبة الاكسجين لا تتجاوز عند دخول المريض ٨٥ %، على الرغم من إعطاء مميعات للدم، الا أن المريض ظهرت عليه اليوم و بصورة مفاجأة ألام بقدمه اليمين. وأضاف:" تم معاينة الحالة وتشخيصها بوجود جلطة حادة في الشريان الفخدي، مشيرا الى أنه التعامل معها على الفور وادخال المريض الى العمليات واستئصال جلطة بطول ٣٠ سم من أسفل شريان الفخذ حتى القدم و ازالتها الجلطة من الشريان ، وذلك تحت البنج الموضعي".
وتوجه د.رمضان بالشكر لكل من شارك بإجراء العملية من طاقم جراحة الأوعية الدموية و وتحديداً د.حسن المقيد استشاري جراحة الأوعية الدموية ، و لطاقم العمليات وطاقم قسم كوفيد لسرعة التشخيص والتعامل مع حالة المريض بسرعة فائقة وإنقاذ حياته.
 

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