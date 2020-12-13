الإعلام الحكومي يشيد بأداء وسائل الإعلام خلال جائحة كورونا

غزة- الرأي:

أكدت وزارة الإعلام-المكتب الإعلامي الحكومي-على دعمها وثقتها بوسائل الإعلام المختلفة العاملة في قطاع غزة، والتي تقوم بدورها الإعلامي والوطني بمهنية عالية ومسئولية كبيرة في التزامها الكامل في تغطيتها لأخبار ومستجدات جائحة كورونا والعمل وفق التوجيهات والمحددات التي أعلنت عنها الجهات الحكومية المختصة.

وأثنى المكتب في تصريح له اليوم، على الدور التوعوي الذي تمارسه هذه الوسائل من خلال برامجها المختلفة والتغطية المستمرة للإجراءات التي تنفذها الأجهزة الحكومية سواء كانت في الميدان أو من خلال التصريحات للشخصيات الحكومية.

وتقدم المكتب الإعلامي بجزيل الشكر والتقدير لجميع وسائل الإعلام العاملة في القطاع على دورها المسئول وعلى التزامها بالمحددات التي صدرت مؤخراً المتعلقة بالتغطية خلال الاغلاق التام يومي الجمعة والسبت، مشيداً بحالة المواكبة الإعلامية المسئولة في مواجهة جائحة كورونا.

ودعا المكتب وسائل الإعلام لاعتماد الحوار والنقاش الحر في مختلف النقاط والقرارات لما له إثر ايجابي ومصلحة وطنية تعود بالفائدة للوطن والمواطن.