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وزارة العمل تفتتح دورة بعنوان "إدارة الأزمات والحوادث والكوارث"

13 كانون أول / ديسمبر 2020 05:09

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غزة-الرأي

افتتحت وزارة العمل اليوم من خلال الإدارة العامة للتخطيط وتطوير الأداء المؤسسي، دورة بعنوان "إدارة الأزمات والحوادث والكوارث"  وذلك بحضور وكيل الوزارة م.إيهاب الغصين،و م.طلعت أبو معيلق مدير عام التخطيط، وأ. اعتماد الطرشاوي مدير عام التفتيش، والتي ستكون مدرّبة الدورة، و م.أحمد النبريص مدير دائرة تطوير الأداء المؤسسي، وعدد من الموظفين الملتحقين بالدورة.
بدوره، أكد  م. الغصين على أهمية التدريب في تطوير الكادر الوظيفي، وتطوير المسار الوظيفي".
وبين الغصين ان  الركيزة الاساسية هو تطوير القدرات البشرية في الوزارة من خلال أنشطة عملية متنوعة، باستثمار تلك  الموارد وتطويرها بأفضل الطرق والكفاءة الممكنة".
وتأتي الدورة ضمن أنشطة وفعاليات تطوير الموارد البشرية في الوزارة، وستكون بواقع 20 ساعة تدريبة، وستقعد عبر برنامج الزوم.

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