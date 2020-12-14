غوغل تتيح للمستخدمين المشاركة في الأبحاث الطبية عبر هواتفهم فقط

طرحت شركة "غوغل" الأمريكية تطبيقا جديدا يتيح للمستخدمين المشاركة في الأبحاث الطبية بواسطة هواتفهم الذكية فقط.

والهدف الرئيسي من تطبيق "Google Health Studies" المتوفر مجانا على هواتف "أندرويد"، هو تسهيل مشاركة عامة الناس في العلوم، من خلال جمع المعلومات الأساسية من آلاف الأشخاص العاديين، ويمكن للأطباء والباحثين جمع معلومات مهمة حول صحتهم، وتحديد أي اتجاهات مثيرة للقلق، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وتأمل غوغل من خلال تطبيقها الجديد في تبسيط عملية جذب المتطوعين للمشاركة في الدراسات الطبية الكبري، من خلال ربط المؤسسات البحثية مباشرة بالمتطوعين المحتملين.

كما تهدف "غوغل" عبر التطبيق إلى المساهمة في الدراسات التي يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وعند فتح تطبيق "Google Health Studies"، تظهر قائمة بالدراسات المتاحة ومعايير المشاركة فيها، ومن أجل التسجيل في دراسة يمكن للمشاركين الخضوع لعملية موافقة إلكترونية آمنة، وأن يوفروا المعلومات الديموغرافية الأساسية، والإجابة على أسئلة الاستطلاع لبدء المساهمة بالبيانات.

وتتيح المنصة الموجودة على التطبيق للباحثين الوصول إلى البيانات من مجموعة كبيرة ومتنوعة من السكان في الوقت الفعلي، وبناء صورة أكثر تمثيلا للمشهد الصحي الحالي.

ونظرا لأن التطبيق يتعامل مع البيانات الحساسة، فقد أكدت "غوغل" أنها تعتمد على وسائل حماية عالية لضمان أمان بيانات مستخدميها، كما تقوم بتشفير جميع بيانات المشاركين وإخفاء هويتهم، كما أنه وفي ظروف معينة يمكن إرسال بيانات المشاركين إلى الباحثين في صورة مجمعة لمزيد من حماية خصوصية المشاركين.

ومع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، أطلق تطبيق "Google Health Studies" حديثا دراسة لتحسين صحة الجهاز التنفسي، وذلك بالتعاون مع مستشفى بوسطن للأطفال وكلية الطب بجامعة هارفارد، وتهدف الدراسة إلى مساعدة العلماء والأطباء وخبراء الصحة العامة وعامة الناس على فهم ديناميكيات كيفية انتشار فيروسات الجهاز التنفسي بشكل أفضل.

واستطاعت الدراسة أن تجذب 1000 مستخدم حتى يوم الثلاثاء الماضي، والتي تهدف في النهاية إلى مشاركة 100000، ومن المتوقع أن تستغرق الدراسة من 6 أشهر إلى عام، مع توقع بعض التحليلات المبكرة للنتائج في أوائل عام 2021.