"لكزس" تطور جديد لاستخدامها في صناعة السيارات الكهربائية

رغم أن السيارات الهجين التي تعمل بمحركي بنزين وكهرباء، ليست شيئا جديدا بالنسبة لشركة صناعة السيارات الفارهة اليابانية لكزس وشركتها الأم تويوتا، فإن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات تعتبر كذلك بالنسبة لشركة لكزس على حد قول موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات.

وبحسب موتور تريند فإن لكزس لا تبيع حاليا أي سيارات كهربائية في السوق الأمريكية، رغم أنها تبيع مثل هذه السيارات مثل السيارة يو.إكس 300 إي في الأسواق الأخرى. ولكن يبدو أن موقف الشركة بالنسبة للسوق الأمريكية سيتغير.

ومن المنتظر أن تكشف لكزس عن خططها لتطوير سيارات تعمل بمحرك كهربائي من خلال النموذج الاختباري القادم الذي يستخدم تكنولوجيا الدفع الرباعي المعروفة باسم "دايكرت فور" التي طورتها لكزس.

يذكر أن تكنولوجيا "دايكرت فور" مصممة للاستخدام في كل من السيارات الهجين والكهربائية، وتتيح التحكم بدقة في نقل عزم المحرك من كل من المحركات الكهربائية الأمامية والخلفية وقوة المكابح إلى العجلات الأربع للسيارة.

وفي حين تعتزم لكزس عرض التكنولوجيا الجديدة رسميا من خلال نموذج اختباري لسيارة تبدو منخفضة التعليق وذات مقدمة طويلة، فإن الشركة طرحت صورتين لمركبتين مموهتين تقول إنهما تعملان بالتكنولوجيا الجديدة حيث يعتقد أن إحداها ستكوة السيارة لكزس إي.إس صالون والأخرى ستكون من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

ويتوقع موقع موتور تريند الكشف عن معلومات أكثر عن تكنولوجيا دايكرت فور واستخداماتها المستقبلية خلال الشهور المقبلة، وربما في نفس الوقت الذي ستزيح فيه لكزس الستار عن نموذجها الاختباري الجديد.