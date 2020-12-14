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زيدان يفوت على ريال مدريد صفقة سوبر

14 كانون أول / ديسمبر 2020 09:29

زيدان يفوت على ريال مدريد صفقة سوبر
زيدان يفوت على ريال مدريد صفقة سوبر

أفادت تقارير صحافية إسبانية، بأن سياسة المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، فيما يخص تعاقدات سوق الانتقالات الشتوية، قد تفوت على النادي صفقة من العيار الثقيل في ميركاتو يناير / كانون الثاني المنتظر، على غرار ما فعله الشتاء الماضي مع اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن.

وبحسب ما ذكرته شبكة “ديفنسا سينترال” الإسبانية، فإن المدرب الفرنسي لا ينوي تغيير موقفه ولا فكرته تجاه الصفقات الشتوية، حيث يرفض دائما التوقيع مع لاعبين جدد في منتصف الموسم، وذلك لأنه يفضل إنهاء الموسم بالفريق الذي بدأ به، وهو الأمر الذي قد يتسبب في ضياع صفقة متمرد بايرن ميونخ.

وأوضح المصدر، أنه في الوقت الذي يتفاوض فيه وسطاء فلورنتينو بيريز مع ممثلي جوكر البايرن دافيد ألابا، للاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة، طلب زيدان من الإدارة تأجيل المفاوضات لنهاية الموسم، ليس فقط لعدم حاجة الفريق لعنصر جديد في الوقت الراهن، بل لتمسكه بفلسفته ونظرته لصفقات الشتاء، بأنها “صفقات فاشلة”، كما أقر في العديد من مقابلاته الصحافية.

ولفت التقرير، إلى أنه في حال أصر زيزو على موقفه، فبنسبة كبيرة سيتسبب في ضياع الصفقة السوبر على النادي الميرينغي، وذلك لرغبة النادي البافاري في بيع لاعبه بأفضل عائد مادي مع فتح الميركاتو الشتوي، لتفادي خسارته بموجب قانون بوسمان فور انتهاء الموسم الجاري.

وفي الختام، أشارت الشبكة إلى أنها ليست المرة الأولى التي قد يتسبب فيها زيدان في ضياع هكذا صفقات على نادي القرن الماضي، بعد اعتراضه على ضم لاعب توتنهام السابق كريستيان إريكسن في نافذة شتاء 2020، ما فتح الباب على مصراعيه أمام إنتر لضمه من الديوك بثمن بخس.

وكان البطل المهيمن على البوندسليغا العقد الماضي، قد أعلن بشكل رسمي توقف مفاوضات ضم لاعبه السويسري، بعد فشل كل محاولات إقناعه بتمديد عقده في “آليانز آرينا”، وقبلها بفترة قصيرة، كان ألابا الوالد، قد اعترف بشكل لا لبس فيه، بأن نجله يحلم بارتداء القميص المدريدي الأبيض، وذلك بعد الاستعانة بالعراب العجوز بيني زاهافي لبناء جسر الود مع أصحاب “سانتياغو بيرنابيو”.

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