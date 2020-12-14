تعليم غرب غزة تناقش مع المشرفين التربويين تطورات التعلم عن بعد

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، اجتماعاً موسعاً للمشرفين التربويين وذلك في مركز التدريب والتأهيل التابع للمديرية و ضمن إجراءات احترازية وقائية لوضعهم في صورة أخر التطورات للمسيرة التعليمية ومناقشة تعليمات التعلم عن بُعد وتقييم الطلبة للفصل الدراسي الأول 2020/2021، وبحضور مدير التربية والتعليم د.عبدالقادر أبوعلي، د.جمال الفليت مدير الدائرة الفنية، أ.فلاح الترك رئيس قسم الاشراف، ود.عاهد مرتجى مشرف مركز التدريب اضافةً الى مشرفي مديرية غرب غزة.

وفي بداية اللقاء رحب د.أبوعلي بالمشرفين التربويين مثمناً جهودهم في متابعة المدارس في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العملية التعليمية.

وأكد مدير التعليم أن هذا الاجتماع يأتي من باب وضع المشرفين بأخر التطورات ومناقشة التعليمات الخاصة بالتعلم عن بُعد وتقييم الطلبة للفصل الدراسي الأول 2020/2021.

وتحدث د.أبوعلي العديد القضايا الفنية والإدارية المتعلقة بالعمل الإشرافي في ظل هذه المرحلة، مشيراً الى ضرورة متابعة المشرفين للمدارس والمعلمين للحصول على أفضل نتائج التعليم في ظل الوضع الراهن.

وأوضح مدير التعليم أن على المشرف متابعة الصفوف الافتراضية للمعلمين ومتابعة التعينات التي سيتم العمل بها بعد أن تم اقرارها من قبل وزارة التعليم، كما وبحث د.أبوعلي مع المشرفين الاليات التي سيتم تقيم الطلاب عليها من قبل المعلمين.

وقال د.أبوعلي أننا نعول كثيراً على المشرفين في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها العملية التعليمية مؤكداً على ضرورة متابعتهم لجميع معلمين مدارس غرب غزة وخصوصا المرحلة الاساسية لمدى حساسيتها وأهميتها لعملية التأسيس.

بدوره نوه د.الفليت الى ضرورة متابعة الصفوف الافتراضية وتذكير المعلمين بأهميتها وضرورة التواصل مع الطلبة عبر هذه الصفوف، وتحدث مدير الدائرة الفنية على أهمية متابعة موقع روافد التعليمي ودور المشرف في توجيه المعلمين له الذي يساعدهم في استمرار العملية التعليمية على أفضل وجه.

ونوه الفليت أن المديرية ستعمل على مراعاة جميع الطلاب وظروفهم الخاصة مع اتباع التعليميات الأساسية والتي تخدم مصالح الطلاب.

وفي نهاية الاجتماع إستمع د.أبوعلي إلى تساؤلات المشرفين واقتراحاتهم والمعوقات التي تواجههم في عملهم الميداني؛ مؤكداً على أن المديرية ستعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لهم لإنجاح عملهم التربوي في ظل الظروف الحالية التي تشهدها العملية التعليمية.

