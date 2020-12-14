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سلطة الأراضي تزيل تعديات على أرض "المارينا "شمال قطاع غزة

14 كانون أول / ديسمبر 2020 11:04

صورة توضيحية
صورة توضيحية

غزة- الرأي

ا أزالت طواقم التفتيش والمتابعة التابعة لسلطى الأراضي، تعديات جديدة للمواطن محمود احسان أبو وردة، ويأتي ذلك استمراراً  لعملها في متابعة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عليها. 

وأضحت سلطة الأراضي أن التعديات عبارة عن سياج وتحويطات على ما مساحته خمس دونمات مما تعرف بأرض المارينا شمال قطاع غزة وقالت سلطة الأراضي أن الازالة جاءت بعد تنفيذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص وأنها ستواصل متابعة التعديات لمنع أي تعدي جديد وجددت سلطة الأراضي مطالبتها للمواطنين بضرورة التأكد من ملكية الأرض وقانونية التصرف بها قبل الاقدام على الشراء.
وقد أكد رئيس سلطة الأراضي ا. ماهر أبو صبحة على أن طواقم سلطة الأراضي ووفقا للسياسات الحكومية ستعمل بكل قوة لمنع أي تعدي على الأراضي الحكومية مشيرا الى أن طواقم التفتيش والمتابعة ورغم المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها في ظل جائحة كورنا الا أنهم يواصلوا عملهم على مدار الساعة لمنع أي تعديات ودعا رئيس سلطة الأراضي المواطنين للتعاون معهم للحفاظ على هذه الأراضي التي تعتبر ملك الأجيال القادمة.
 

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