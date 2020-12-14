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السياحة تبحث تنظيم انتخابات جمعية وكلاء السياحة والسفر

14 كانون أول / ديسمبر 2020 11:08

السياحة تبحث تنظيم انتخابات جمعية وكلاء السياحة والسفر
السياحة تبحث تنظيم انتخابات جمعية وكلاء السياحة والسفر

غزة- الرأي

استقبل  وكيل وزارة السياحة والأثار د. ابراهيم جابر، عدداً من أعضاء جميعة  وكلاء السياحة والسفر بغزة، لتنسيق الجهود لتنظيم انتخابات الجمعية التي ستعقد يوم الاربعاء القادم.
وترأس الوفد رئيس مجلس اداره جميعه وكلاء السياحة والسفر  الحالى الحاج " وسيم مشتهى"  حيث كان في استقبالهم وكيل الوزارة ومدير عام السياحة بالوزارة د.زكريا الهور، وناقش سبل تسهيل الانتخابات واشراف الوزارة اضافة الى  وزارة الداخلية عليها .
وأكد "جابر" أن الوزارة على استعداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإجراء الانتخابات بشكل سلس، ونزيه، مشيراً الى ان الوزارة شريكه مع الجمعية في ادارة هذا القطاع وتتحمل معه المسئولية في حماية المواطن من المكاتب التي تعمل دون ترخيص، وسنكون يداً واحدا للارتقاء بهذا القطاع الذى شهد الكثير من الاهمال خلال السنوات الماضية نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
و بارك د.جابر للجمعية انتخاباتها القادمة، مؤكداً ان الوزارة ستتعاون مباشره مع رئيس مجلس الادارة المنتخب آملاً ان يكون بداية عصر جديد من العمل والتعاون بين جمعية وكلاء السياحة والسفر والوزارة التي تشرف وتنظم عمل مكاتب السياحة والسفر وتحفظ حقوقها .
وأضاف "جابر" أن وزارة السياحة تتطلع أن تكون القيادة الجديدة لقطاع السياحة والسفر بداية عهد جديد،  نستبشر فيه الخير الكثير لتقدم خدمات مميزة للمواطنين، حيث يعتبر قطاع السياحة واجهه البلد، وتمنى ان يشهد نماءاً وتطورا واضحاً واختراق لصالح الوطن والمواطن .

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