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لـ 9 آلاف متسابقة

بدء المرحلة الثانية من مسابقة توظيف إناث بوزارة الداخلية

14 كانون أول / ديسمبر 2020 12:19

بدء المرحلة الثانية من مسابقة توظيف إناث بوزارة الداخلية
بدء المرحلة الثانية من مسابقة توظيف إناث بوزارة الداخلية

غزة- الرأي

شرعت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس الأحد، بالمرحلة الثانية من مسابقة توظيف إناث بوزارة الداخلية والأمن الوطني لعام 2020م.

وتتمثل المرحلة الثانية باختبارات اللياقة البدنية للمتسابقات المتقدمات، اللواتي اجتزن مرحلة التسجيل الأولى، وذلك في مقر كلية الرباط الجامعية غرب مدينة غزة.

وقال رئيس هيئة التنظيم والإدارة، العميد بهجت أبو سلطان إن "عدد المتقدمات لوظيفة أفراد للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، بلغ 9 آلاف و438 متسابقة، سجّلن خلال المرحلة الأولى للتسجيل على مدار أسبوع (في الفترة ما بين 29 نوفمبر، و5 ديسمبر 2020).

وأضاف العميد "أبو سلطان" في تصريح صحفي، أن مرحلة اختبارات اللياقة البدنية ستستمر مدة 21 يوماً اعتباراً من اليوم الأحد، لتغطية جميع الأعداد المتقدمة.

وأوضح أن الاختبارات تتم بإشراف طاقم نسائي مختص من أجهزة الوزارة وإداراتها، وباتخاذ كافة تدابير السلامة للوقاية من فيروس كورونا.

وتشمل اختبارات اللياقة، بحسب العميد "أبو سلطان": التأكد من الهوية الشخصية، وقياس الطول والوزن، ثم اختبار المعدة والرشاقة، والوثب والسرعة.

وأكد رئيس هيئة التنظيم والإدارة أن المتسابقات اللاتي يجتزن كافة اختبارات اللياقة البدنية، سينتقلن للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة المقابلة الشخصية.

من جهته، أجرى وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، زيارة تفقدية لسير الاختبارات بمقر كلية الرباط.

ورافق اللواء أبو نعيم في الجولة التفقدية كلّ من مساعد مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء د. محمود أبو وطفة، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة العميد بهجت أبو سلطان، وعميد كلية الرباط العميد د. ناصر سليمان.

وأكد "أبو نعيم" أن وزارة الداخلية تعمل باستمرار على رفع مستوى الكفاءة لدى أجهزتها وإداراتها عبر ضخ دماء جديدة، وإرفادها بالكادر البشري المُدرّب؛ لتأدية المهام الموكلة بمهنية وإتقان.

وكانت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت في 29 نوفمبر الماضي، عن فتح باب التسجيل لمسابقة تعيين أفراد- إناث للعمل في قوى الأمن الفلسطينية.

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