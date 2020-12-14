بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل

خان يونس- الرأي

قضت محكمة بداية خانيونس حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم والحبس ودفع غرامة مالية في قضية قتل المواطن (جمال فريج أبو سليم) والمواطن (يحيى يوسف الرياطي) .

حيث حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم في قضية مقتل المواطن (جمال فريح أبو سليم) بحق المتهم (ف/س) و (إ/س) عن تهمة القتل قصداً وحيازة مفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخيرة خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، بعد دفع غرامة مالية قدرها 500 دينار أردني.

وفي ذات السياق وفي قضية أخرى، حكمت بالحبس والغرامة في قضية مقتل المواطن (يحيى يوسف الرياطي) حيث حكمت بحبس كل من المدان (س/د)، والمدان (ج/د) والمدان (ع/د) لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم بغرامة مالية قدرها مائة دينار أردني أو الحبس شهر وإلزامهم بدفع 50 شيكل للمحامي المنتدب وذك عن تهمة القتل عن غير قصد والمشاجرة في مكان عام خلافاً لمواد القانون الفلسطيني .

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام إنجاز القضايا المحجوزة للحكم والقضايا الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما القضايا النوعية (قضايا القتل) والتى مازالت منظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي وفي إطار احترام الحقوق والحريات والضمانات كافة وكفالة حق الدفاع عن المتهمين، تحقيقاً لسلامة وأمن المجتمع واستقراره الأهلي والاجتماعي.