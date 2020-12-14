وكالة الرأي الفلسطينية سلطات الاحتلال تبلور خطة لشرعنة 70 بؤرة استيطانية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل وكالة الرأي الفلسطينية 28 وفاة و1564 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية بدء المرحلة الثانية من مسابقة توظيف إناث بوزارة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يقدم الرعاية الصحية لـ (1000) مصاب كورونا خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية الاتصالات: فتح باب تقديم طلبات توزيع البريد الداخلي في غزة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تبحث تنظيم انتخابات جمعية وكلاء السياحة والسفر وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تزيل تعديات على أرض "المارينا "شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الإغلاق وحظر التجوال".. إجراءٌ وقائي لوأد "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تجتمع بالمشرفين التربويين لبحث آليات تقييم الطلبة
أخبار » الأخبار الحكومية

بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل

14 كانون أول / ديسمبر 2020 12:46

بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل
بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل

خان يونس- الرأي

قضت محكمة بداية خانيونس حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم والحبس ودفع غرامة مالية في قضية قتل المواطن (جمال فريج أبو سليم) والمواطن (يحيى يوسف الرياطي) .

حيث حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم في قضية مقتل المواطن (جمال فريح أبو سليم) بحق المتهم (ف/س) و (إ/س) عن تهمة القتل قصداً وحيازة مفرقعات وحيازة سلاح ناري وذخيرة خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، بعد دفع غرامة مالية قدرها 500 دينار أردني.

وفي ذات السياق وفي قضية أخرى،  حكمت بالحبس والغرامة في قضية مقتل المواطن (يحيى يوسف الرياطي) حيث حكمت بحبس كل من المدان (س/د)، والمدان (ج/د) والمدان (ع/د) لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم بغرامة مالية قدرها مائة دينار أردني أو الحبس شهر وإلزامهم بدفع 50 شيكل للمحامي المنتدب وذك عن  تهمة القتل عن غير قصد والمشاجرة في مكان عام خلافاً لمواد القانون الفلسطيني .

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام إنجاز القضايا المحجوزة للحكم والقضايا الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما القضايا النوعية (قضايا القتل) والتى مازالت  منظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي وفي إطار احترام الحقوق والحريات والضمانات كافة وكفالة حق الدفاع عن المتهمين، تحقيقاً لسلامة وأمن المجتمع واستقراره الأهلي والاجتماعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟