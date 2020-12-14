"العدل" تشرع بتجديد رخص المترجمين المحلفين بعدة لغات

غزة- الرأي

بدأت دائرة الترجمة بوزارة العدل اليوم الاثنين، تجديد ترخيص مترجم محلف لعدد من المترجمين المحلفين بعدة لغات، والذين انتهت مدة سريان رخصهم بعد مضي عام عليها.

وقالت أ. ميسون أبو طير مدير دائرة الترجمة التابعة للإدارة العامة للشئون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات بالوزارة أن الوزارة فتحت باب التجديد لرخصة مترجم قانوني محلف، للعام المقبل.

وأكدت أن عدداً من المترجمين بدأ بالتوافد لتقديم طلبات التجديد لدى دائرة الترجمة وإتمام الإجراءات حسب القانون.

وتمنح وزارة العدل شهادة مترجم محلف بعدة لغات لمن اجتاز امتحاناً تحريرياً وآخر شفوياً يتم وضعهما من قبل لجان مختصة من أكاديميين تتعاقد معهم الوزارة لوضع هذه الامتحانات وعقد المقابلة الشفوية، ويمكن للراغبين في الحصول على رخصة مزاولة مهنة .