وكالة الرأي الفلسطينية "يوم المعلم".. فلسطين تعتز بدوره وتفتخر به وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 96 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تتابع فحوصات ضبط الجودة لتصنيع اسطوانات غاز وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم بغزة تطلق مرئية “روافد التعليمية” وكالة الرأي الفلسطينية "بحر": توحيد الموقف الفلسطيني أساس متانة حماية شعبنا في ظل التحديات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تناقش التعليم عن بعد مع المدارس الحكومية والخاصة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجن "النقب" تتعمد تجاهل الأوضاع الصحية للأسرى المرضى وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تشرع بتجديد رخص المترجمين المحلفين بعدة لغات وكالة الرأي الفلسطينية سلطات الاحتلال تبلور خطة لشرعنة 70 بؤرة استيطانية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم الوسطى تناقش التعليم عن بعد مع المدارس الحكومية والخاصة

14 كانون أول / ديسمبر 2020 01:12

تعليم الوسطى تناقش التعليم عن بعد مع المدارس الحكومية والخاصة
تعليم الوسطى تناقش التعليم عن بعد مع المدارس الحكومية والخاصة

الوسطى- الرأي

 عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، اجتماعاً بمدراء المدارس الحكومية والخاصة لمناقشة الصفوف الافتراضية والتعليم عن بعد وآليات تقييم الطلبة في ظل عودة الدوام الجزئي بسبب جائحة كورونا وانعكاسها على المسيرة التعليمية، بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان وعدد من رؤساء الأقسام ومدراء المدارس ومديراتها، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.


 وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالحضور وهنأهم بيوم المعلم الفلسطيني وأشاد بجهودهم خلال الفترة الماضية من خطة العودة الآمنة للمدارس بمراحلها المختلفة ودورهم في متابعة مدارسهم والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية خلال جائحة كورونا، وأكد الحاج على دور المدير كمشرف مقيم في تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها، والتطرق للصفوف الافتراضية وإجراءات تطبيق التعلم عن بعد، وأدوات تقييم الطلبة خلال الفصل الدراسي الأول ودور مدير المدرسة في هذه العملية.


 وتطرق الاجتماع الى دوام الهيئات التدريسية وآليات الدوام خلال الدوام الجزئي للمدارس، وضرورة تفعيل الصفوف الافتراضية ومتابعتها من قبل مدير المدرسة، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش . 

IMG_3509 تعليم الوسطى تناقش التعليم عن بعد مع المدارس الحكومية والخاصة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟