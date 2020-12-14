الاقتصاد تتابع فحوصات ضبط الجودة لتصنيع اسطوانات غاز

غزة- الرأي

تابعت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني فحوصات ضبط الجودة لتصنيع اسطوانات الغاز سعه 5 كيلو.

وذكرت الإدارة العامة للاعلام و العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد في بيان لها اليوم ان لجنة إدارة الجودة في دائرة التنمية الصناعية بالإدارة العامة للصناعة بالوزارة تابعت فحوصات تصنيع أسطوانات الغاز لضمان جودة المنتج المحلي وحفاظا على امن و سلامة المستهلك.

ومن جهه أخرى قام قسم الصناعات المعدنية و الحرفية بالادارة العامة للصناعة في الوزارة بمتابعة فحص اسطوانات الغاز المستوردة من الخارج.

وتأتي عملية المتابعة في إطار حرص الوزارة على أن تكون الاسطوانات مطابقة للمواصفات الفلسطنية.

وفي سياق متصل، شارك قسم الصناعات المعدنية والحرفية بالوزارة في لجنة دراسة مواصفات خزانات الوقود و الغاز .

وتم الإتفاق على وضع برتوكول لفحص الخزانات والتأكد من سلامتها وكذلك تجهيز المختبر الخاص بتلك الفحوصات.

