وكالة الرأي الفلسطينية "يوم المعلم".. فلسطين تعتز بدوره وتفتخر به وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 96 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تتابع فحوصات ضبط الجودة لتصنيع اسطوانات غاز وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم بغزة تطلق مرئية “روافد التعليمية” وكالة الرأي الفلسطينية "بحر": توحيد الموقف الفلسطيني أساس متانة حماية شعبنا في ظل التحديات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تناقش التعليم عن بعد مع المدارس الحكومية والخاصة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجن "النقب" تتعمد تجاهل الأوضاع الصحية للأسرى المرضى وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تشرع بتجديد رخص المترجمين المحلفين بعدة لغات وكالة الرأي الفلسطينية سلطات الاحتلال تبلور خطة لشرعنة 70 بؤرة استيطانية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية بداية خانيونس تحكم في قضيتي قتل
أخبار » الأخبار الحكومية

سعه 5 كيلو

الاقتصاد تتابع فحوصات ضبط الجودة لتصنيع اسطوانات غاز

14 كانون أول / ديسمبر 2020 01:33

الاقتصاد تتابع فحوصات ضبط الجودة لتصنيع اسطونات غاز
الاقتصاد تتابع فحوصات ضبط الجودة لتصنيع اسطونات غاز

غزة- الرأي

تابعت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني فحوصات ضبط الجودة لتصنيع اسطوانات الغاز سعه 5 كيلو.
وذكرت الإدارة العامة للاعلام و العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد في بيان لها اليوم ان لجنة إدارة الجودة في دائرة التنمية الصناعية بالإدارة العامة للصناعة بالوزارة تابعت فحوصات تصنيع أسطوانات الغاز لضمان جودة المنتج المحلي وحفاظا على امن و سلامة المستهلك.
ومن جهه أخرى قام قسم الصناعات المعدنية و الحرفية بالادارة العامة للصناعة في الوزارة بمتابعة فحص اسطوانات الغاز المستوردة من الخارج.
وتأتي عملية المتابعة في إطار حرص الوزارة على أن تكون الاسطوانات مطابقة للمواصفات الفلسطنية.
وفي سياق متصل، شارك قسم الصناعات المعدنية والحرفية بالوزارة في لجنة دراسة مواصفات خزانات الوقود و الغاز .
وتم الإتفاق على وضع برتوكول لفحص الخزانات والتأكد من سلامتها وكذلك تجهيز المختبر الخاص بتلك الفحوصات.
 

131380802_1839370966211020_8132774966468835743_o الاقتصاد تتابع فحوصات ضبط الجودة لتصنيع اسطونات غاز الاقتصاد تتابع فحوصات ضبط الجودة لتصنيع اسطونات غاز
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟