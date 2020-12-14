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الاقتصاد تنظم 96 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

14 كانون أول / ديسمبر 2020 01:38

الاقتصاد تنظم 96 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق
الاقتصاد تنظم 96 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 96 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، اليوم الاثنين، إنه تم تنفيذ 9 جولات ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 8 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة غزة.
في حين تابعت، لجنة إدارة الجودة في دائرة التنمية الصناعية بالإدارة العامة للصناعة ،  فحوصات ضبط الجودة الخاصة بتصنيع أسطوانات الغاز سعة "5 كيلو" وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المستهلك.

فيما نظمت وزارة الاقتصاد جولات مشتركة مع بلدية رفح وشرطة البلديات ومباحث التموين في محافظة رفح لمتابعة الأسعار.

 

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