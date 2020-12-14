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مباريات نارية بدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا

14 كانون أول / ديسمبر 2020 01:42

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الرأي - وكالات

 أوقعت قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي سحبت اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، فريق بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب في مواجهة لاتسيو الإيطالي بينما يلتقي ريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة برصيد 13 لقبا، مع أتالانتا الإيطالي.

وتشهد باقي مواجهات دور الستة عشر :

لقاء بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مع مانشستر سيتي الإنكليزي

وأتلتيكو مدريد الإسباني مع تشيلسي الإنكليزي

ولايبزج الألماني مع ليفربول الإنكليزي

وبورتو البرتغالي مع يوفنتوس الإيطالي

وبرشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي

وأشبيلية الإسباني مع بوروسيا دورتموند.

وطبقا لنظام البطولة، تخوض الفرق المصنفة (التي تصدرت مجموعاتها في الدور الأول) مباريات الذهاب خارج ملاعبها ومباريات الإياب على ملعبها.

وبذلك تقام مباريات جولة الذهاب على ملاعب فرق أتلتيكو مدريد وبوروسيا مونشنجلادباغ وبورتو وأتالانتا وأشبيلية ولاتسيو وبرشلونة ولايبزج، بينما تقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المنافسة.

وطبقا لنظام القرعة، جنبت الفرق التي تنتمي لاتحاد وطني واحد من الوقوع سويا في مواجهات دور الستة عشر للبطولة، كما جنبت كل فريق مواجهة فريق آخر تنافس معه في دور المجموعات.

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