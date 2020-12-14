عوض: نعمل للارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة عناصرها

غزة – الرأي:

أكد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، محمد عوض، على العمل من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة عناصرها، لتتقدم وتكون دائماً في مقدمة العمل من أجل بقاء فلسطين.

ووجه عوض في كلمة له بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني اليوم الاثنين، كلمات الشكر والعرفان للمعلمين تقديراً لهم لما يؤدوه من رسالة الأنبياء.

وأكد أن المعلمين هم بناة الشخصية الفلسطينية بأبعادها المعرفية والأخلاقية والوطنية، مشيراً إلى أن الجميع يدرك ضخامة الدور وعظم المسؤولية التي تقع على عاتق المعلم في هذا المجتمع الصابر.

ولفت عوض إلى أن الآلاف التي تبني وتحرس الوطن هي نتاج غرس المعلم وجهده، فهو الأب الذي يلجأ له أبنائه عند الحاجة.

وأكد أن المواطن الذي تربى على أيدي المعلمين هو الصخرة المنيعة ضد الاحتلال وعناصر التهويد والتطبيع، مستذكراً العمل الوطني الذي يؤديه المعلم ويواجه لأجله كل الصعاب.

وشدد أن يوم المعلم هو مناسبة عظيمة نعتز بها ونجدد فخرنا بمعلمينا بها وجهدهم في منع الاحتلال من تزوير التاريخ والجغرافيا وتمكين الشعب الفلسطيني من الانبعاث من بين الركام ومواجه الحصار.

وأشار عوض إلى المعلمين الفلسطينيين الذين حصلوا على جوائز دوليه مختلفة تستحق الفخر بهم.