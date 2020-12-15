أندية دورى أبطال أوروبا تغيب عن صدارة دوريات "بيج 5"

تشهد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى "بيج 5"، خلال الموسم الحالي 2020 – 2021، ثورة كبيرة، على مستوى متصدرى تلك الدوريات، في ظل غياب الأندية التي ظلت تفرض سيطرتها في سباق الصدارة، خلال السنوات الأخيرة.

وفرضت أندية غائبة عن تحقيق ألقاب الدوري في "بيج 5"، نفسها خلال الموسم الحالي، من خلال بداية قوية، جعلت الأندية التي تشارك في دورى أبطال أوروبا، تغيب تماما، على صدارة تلك الدوريات، في المقابل فرضت أندية الدوري الأوروبي، سيطرتها على القمة.

فعلى مستوى الدوري الإنجليزي، يتصدر توتنهام، بفارق الأهداف، عن ليفربول، حامل اللقب، بعد تساويهم برصيد 25 نقطة، بعد مرور 12 جولة من عمر المسابقة.

وفى إسبانيا، يتفوق فريق ريال سوسيداد، بفارق الأهداف، عن أتلتيكو مدريد، في صدارة الليجا، متساويا، برصيد 26 نقطة، بعد خوض الروخى بلانكوس مباراتين أقل.

ويتصدر ميلان، الدوري الإيطالي، برصيد 26 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن فريق إنتر ميلان، صاحب الوصافة، برصيد 24 نقطة، حيث يقدم رفاق النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، موسما إستثنائيا، في جميع المسابقات.

وفى ألمانيا، يتصدر فريق باير ليفركوزن، جدول ترتيب البوندزليجا، بعد مرور 11 جولة، برصيد 25 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة، عن بايرن ميونخ، صاحب المركز الثانى، برصيد 24 نقطة، وحامل اللقب في أخر 8 مواسم.

وأخيرا فى فرنسا، يتصدر فريق ليل، بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان، مع تساويهم برصيد 29 نقطة، بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة.