سيدورف يقصف شباك أتلتيكو بـ"صاروخ عابر للقارات"

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الهولندي السابق كيلارنس سيدورف واحدًا من أجمل أهدافه ومن أروع الأهداف فى تاريخ الليجا، من تسديدة صاروخية بعيدة المدى، وذلك في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني فى موسم 1997 – 1998

سيدورف كان يلعب وقتها بقميص ريال مدريد، وفى الجولة الافتتاحية أقيمت مباراة الديربى أمام أتلتيكو مدريد، ونجح الأخير فى تسجيل هدف التقدم بعد ربع 15 دقيقة من بداية اللقاء.

ولكن سيدورف سجل هدف التعادل من تسديدة صاروخية لا تُصدق قبل 15 دقيقة من النهاية لتنتهى المباراة بالتعادل 1-1.