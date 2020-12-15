الأكثر تهديفًا في عام 2020 حتى الآن.. ليفاندوفسكي يتصدر ورونالدو وصيفا

شهد عام 2020 صراعًا كبيرًا بين نجوم الكرة العالمية على الأكثر تهديفا، في العام الذي يعيش فيه النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ أفضل فتراته على الإطلاق، حيث يتصدر قائمة هداف العام الذي يشارف على الانتهاء مقابل 43 هدفا خلال 42 مباراة، وهو بلا شك المرشح الأول للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وفي نفس العدد من المباريات يأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولكنه سجل أقل منن ليفاندوفسكي بهدف واحد حيث أحرز الدون 42 هدفا، فيما يأتي النجم الواعد والموهوب إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند ثالثا برصيد 37 هدف خلال 37 مباراة.

في المركز الرابع يحل العملاق البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان برصيد 38 هدفا في 48 مباراة، ثم هداف الدوري الإيطالي وصاحب الحذاء الذهبي الموسم الماضي شيرو إيموبيلي برصيد 31 هدفا في 39 مباراة، ثم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي سجل 25 هدفا في 37 مباراة.

وبنفس الرصيد يأتي البرتغالي برونو فيرنانديز مفاجأة عام 2020 ونجم مانشستر يونايتد الجديد الذي سجل 25 هدفا في 51 مباراة، وأخيرا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 24 هدفا في 44 مباراة.