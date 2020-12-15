وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعقد المقابلات الشخصية لوظيفة طبيب بشري وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: سيتم توفير (٢١٣ ) كادراً بشرياً لسد احتياجات القطاع الصحي وكالة الرأي الفلسطينية خاتم ذكى يقيس درجة حرارتك لاكتشاف إصابتك بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية 5 تطبيقات تمكنك من الدردشة دون الكشف عن رقم هاتفك وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعثر على "باسورد" شبكة واى فاى على جهاز ماك؟ وكالة الرأي الفلسطينية 9 نصائح لاختيار أفضل قناع وجه للوقاية من كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية 5 نصائح تساعدك فى تجنب الإمساك وألم المعدة وكالة الرأي الفلسطينية فوائد جديدة لاتعرفها عن الجزر وكالة الرأي الفلسطينية الأكثر تهديفًا في عام 2020 حتى الآن.. ليفاندوفسكي يتصدر ورونالدو وصيفا وكالة الرأي الفلسطينية سيدورف يقصف شباك أتلتيكو بـ"صاروخ عابر للقارات"
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيف تعثر على "باسورد" شبكة واى فاى على جهاز ماك؟

15 كانون أول / ديسمبر 2020 08:57

1
1

ينسى المستخدمون فى بعض الأحيان كلمات السر الخاصة بشبكات الواى فاى، ويشعرون بالانزعاج عند رغبتهم بتسجيل الدخول إلى جهاز آخر، وهناك طريقتان يمكنك من خلالهما العثور على كلمة سر Wi-Fi على أجهزة Mac ، الأولى من خلال تطبيق Keychain Access  هو الطريق الأسهل، أما الطريقة الثانية، فمن خلال فتح Terminal على Mac  

فى كلتا الحالتين، إذا كنت قد اتصلت مسبقًا بشبكة Wi-Fi - بما فى ذلك شبكتك المنزلية - فإن العملية بسيطة ومباشرة، وإليك كيفية القيام بذلك.

كيفية العثور على كلمة سر Wi-Fi باستخدام Keychain Access:
 

Keychain Access هو تطبيق macOS يخزن كلمات السر الخاصة بك، وهو أسهل طريقة لرؤية كلمة سر Wi-Fi على Mac

1. اضغط على Command  ومفتاح المسافة لفتح شريط بحث Spotlight ، حيث يمكنك كتابة "Keychain Access".

2. اضغط لفتح Keychain Access ، وستتمكن من العثور على كلمات السر المحفوظة للتطبيقات وكذلك نماذج الإنترنت.

3. فى شريط الأدوات الأيمن، انتقل لأسفل إلى قسم "كلمات السر".

4. فى شريط البحث (الموجود فى الزاوية اليمنى العليا من النافذة)، اكتب اسم شبكة Wi-Fi المنزلية، أو أى شبكة Wi-Fi تبحث عنها.

5. اضغط ضغطا مزدوجًا على شبكتك عندما تظهر فى القسم الرئيسى من النافذة - سيؤدى ذلك إلى فتح نافذة أخرى.

6. اختار المربع بجوار "إظهار كلمة السر"، وإذا لزم الأمر، أدخل كلمة سر المسؤول عند مطالبتك بذلك.

7. ستظهر كلمة سر Wi-Fi بعد ذلك فى المربع بجوار "إظهار كلمة السر".

كيفية العثور على كلمة سر Wi-Fi باستخدام Terminal :

Mac Terminal هو نظام يمنحك تحكمًا أكبر فى نظام التشغيل، كما أنه أيضًا الطريقة الأكثر تقدمًا للعثور على كلمة سر Wi-Fi محفوظة، ويمكن الاستفادة منه كما يلى:

1. توجد عدة طرق لفتح Terminal على Mac، ولكن أسهلها هو من خلال شريط بحث Spotlight اضغط على Command  ومفتاح المسافة واكتب "Terminal".

2. بمجرد دخولك إل Terminal ، اكتب security find-generic-password -ga "Wi-Fi name" | grep "password:"، واستبدل "اسم Wi-Fi" بالاسم الدقيق لشبكتك.

3. ستظهر نافذة تسجيل دخول المسؤول، أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

4. يجب أن تظهر كلمة السر الخاصة بك أسفل الأمر الذى أدخلته مسبقًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟