خاتم ذكى يقيس درجة حرارتك لاكتشاف إصابتك بكورونا

استعان باحثون بخاتم ذكى لقياس درجة حرارتك باستمرار لتحديد ما إذا كنت مصاب بفيروس كورونا - حتى لو كانت أعراضك خفية للغاية، إذ درس خبراء من جامعة كاليفورنيا و MIT Lincoln Lab بيانات 50 شخصًا يمتلكون خواتم ذكية وكانوا مصابين بـ Covid-19 قبل الدراسة.

وكانت هذه أول دراسة تنشر بيانات من مشروع يسمى TeamPredict، والذى ضم أكثر من 65000 شخص يرتدون خاتم Ouraالمصنع من قبل شركة فنلندية ناشئة، والذى يسجل درجة الحرارة ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومستويات النشاط، ووجدوا أنه يمكن استخدام بيانات درجة الحرارة من الخاتم بشكل موثوق لاكتشاف البداية المبكرة للحمى، وهى أحد الأعراض الرئيسية لـ Covid-19 والإنفلونزا.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، حذر الباحثون من أن الدراسة هى محاولة لإثبات صحة المفهوم بمشاركة 50 مشاركًا فقط، مضيفين أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتوضيح ما إذا كانت أداة موثوقة لاكتشاف الفيروس.

ووجد مؤلف الدراسة، بنجامين سمار وزملاؤه، أن ظهور الحمى حدث قبل أن يبلغ الشخص عن أى أعراض ولدى أولئك الذين لم يبلغوا عن أعراض.

وكتب الباحثون: "إنها تدعم الفرضية القائلة بأن بعض الأعراض الشبيهة بالحمى قد تمر دون الإبلاغ عنها أو دون أن يلاحظها أحد دون أن تكون خالية من الأعراض، وقد تساهم الأجهزة القابلة للارتداء فى تحديد معدلات [المرض] عديم الأعراض على عكس الأمراض غير المبلغ عنها، [والتي] لها أهمية خاصة فى جائحة COVID-19."

الهدف من دراسة TeamPredict الأوسع نطاقًا لـ 65000 شخص يرتدون خاتم Oura هو تطوير خوارزمية يمكنها التنبؤ بظهور أعراض Covid-19.

ويقول الباحثون إنهم يأملون فى الوصول إلى هذا الهدف بحلول نهاية العام وأنه سيسمح لمسؤولى الصحة العامة بالعمل بشكل أسرع لاحتواء انتشار الفيروس، إذ قال سمار: هذه ليست مجرد مشكلة علمية، إنها مشكلة اجتماعية، ومن خلال الأجهزة القابلة للارتداء التى يمكنها قياس درجة الحرارة، يمكننا البدء فى تصور نظام إنذار مبكر COVID عام".

ولتطوير خوارزمية فعالة، يحتاج الباحثون إلى مستخدمين من مجموعة متنوعة من الخلفيات لمشاركة بياناتهم، كما قال سمار.

يتم تجريد البيانات من جميع المعلومات الشخصية، بما فى ذلك الموقع، ويُعرف كل موضوع برقم تعريف عشوائى بدلاً من الاسم أو التفاصيل الشخصية.