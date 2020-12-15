وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعقد المقابلات الشخصية لوظيفة طبيب بشري وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: سيتم توفير (٢١٣ ) كادراً بشرياً لسد احتياجات القطاع الصحي وكالة الرأي الفلسطينية خاتم ذكى يقيس درجة حرارتك لاكتشاف إصابتك بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية 5 تطبيقات تمكنك من الدردشة دون الكشف عن رقم هاتفك وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعثر على "باسورد" شبكة واى فاى على جهاز ماك؟ وكالة الرأي الفلسطينية 9 نصائح لاختيار أفضل قناع وجه للوقاية من كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية 5 نصائح تساعدك فى تجنب الإمساك وألم المعدة وكالة الرأي الفلسطينية فوائد جديدة لاتعرفها عن الجزر وكالة الرأي الفلسطينية الأكثر تهديفًا في عام 2020 حتى الآن.. ليفاندوفسكي يتصدر ورونالدو وصيفا وكالة الرأي الفلسطينية سيدورف يقصف شباك أتلتيكو بـ"صاروخ عابر للقارات"
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

ضمن المشروع الألماني للتشغيل الموق

الصحة: سيتم توفير (٢١٣ ) كادراً بشرياً لسد احتياجات القطاع الصحي

15 كانون أول / ديسمبر 2020 09:05

الصحة: سيتم توفير (٢١٣ ) كادراً بشرياً لسد احتياجات القطاع الصحي
الصحة: سيتم توفير (٢١٣ ) كادراً بشرياً لسد احتياجات القطاع الصحي

غزة- الرأي

شاركت وزارة الصحة في لجان المقابلات الشخصية الخاصة بالوظائف الصحية ضمن المشروع الألماني للتشغيل الموقت والتي تعقد في مديريات وزارة العمل .
وأوضح أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة، أن هذا المشروع يسعى لسد احتياجات القطاع الصحي من الموارد البشرية والتي من شأنها تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية في مرافق الوزارةضمن انتشار فيروس كورونا (كوفيد _19)، من خلال توفير فرص عمل لمدة (11) شهر للوظائف الصحية ، و(3شهور)للوظائف الخدماتية على بند التشغيل المؤقت بحسب الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة من الموارد البشرية كأولوية أولى من الوظائف التالية تشمل طبيب بشري عام ، وممرض جامعي، تحاليل طبية، وعامل مراسل.
وأفاد أ. حماد بأن من خلال هذا المشروع وعقد المقابلات الشخصية سيتم توفير عدد (213) كادر بشري كمرحلة أولى من مختلف التخصصات مما يساهم في صقل مهارات الخريجين العملية والعلمية ورفع الكفاءة المهنية لديهم من خلال اندماجهم في العمل الصحي داخل مرافق الوزارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟