"الأعلى للقضاء" يقرّ هيئة محكمة بداية رفح

رفح- الرأي

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إقرار هيئة محكمة بداية رفح لتباشر وظيفتها خلال الأيام القادمة بعد صدور قرار عن وكيل وزارة العدل المستشار محمد النحال بإنشاء المحكمة وفقاً لقانون تشكيل المحاكم النظامية.

وأكد المجلس أن المحكمة ستباشر العمل خلال الأيام القليلة القادمة عمليات الإعداد والترتيب والتحضير تمهيدا لاستقبال دعاوى المواطنين ضمن اختصاص محكمة رفح في مجمع محاكم رفح.

وفي السياق، أشار المجلس إلى أن القضاء بدأ بوضع الخطة لعمليات الإعداد والترتيب ونقل قضايا محافظة رفح والتى كانت تنظر في محكمة بداية خان يونس لمحكمة بداية رفح وجدولتها تمهيداً لنظرها في محكمة بداية رفح حسب الأصول.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير بيئة العمل القضائي، والنهوض بالعملية القضائية، وتسهيل الوصول للعدالة والتخفيف عن كاهل المواطنين في إجراءات التقاضي والحق في سهولة الوصول للمحاكم بكل سهولة ويسر.

وبين المجلس أن إنشاء المحكمة يعمل على توفير الجهد والمال للمواطنين خلال متابعة قضاياهم ونظرها، وكذلك الشهود وفي اطار السياسات للإصلاح المؤسسي للسلطة القضائية.