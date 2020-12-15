تعليم خان يونس: مدرسة "حيفا" للبنات تنفذ مبادرة "تحسين البيئة المدرسية"

خان يونس- الرأي

نفذت مدرسة حيفا الأساسية ( أ ) للبنات مبادرة بيئية لتحسين البيئة المدرسية ، بالتعاون مع مشروع تعزيز البيئة التعليمية المراعية للنوع الاجتماعي في قطاع غزة، وبتمويل من مؤسسة أوكسفام ( OXFAM) وجمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية.

و تم تنفيذ المبادرة الطلابية التي اقترحتها مجموعة من طالبات المدرسة لتحسين البيئة المدرسية والتي تضمنت تجهيز مكان لاستراحة الطالبات في الساحة الخلفية للمدرسة و رسم جدارية صحية وتوعوية هادفة حول موضوعات متنوعة كالنظافة والتباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا وغيرها من رسومات هادفة.

كما تم زراعة بعض الأزهار والشتلات لتزيين الساحة الخلفية، ويأتي تنفيذ المبادرة ضمن المسابقة التي نفذها المشروع للحصول على أفكار للمبادرات البيئية والتي تهدف لتحسين البيئة التعليمية من خلال تقديم اقتراحات لحلول وابتكار نماذج إبداعية أومعالجة إحدى القضايا أو المشاكل البيئية داخل المدرسة وإيجاد الحلول لها.

حيث تكفل المشروع بدعم الفكرة وتنفيذها داخل المدرسة واستقبال المقترحات وتكريم الطالبات الفائزات.

كما تضمنت المسابقة أفضل أفكار إبداعية لأعمال فنية( قصة قصيرة - تصوير فيديو- اسكتش مسرحي - رسم - نشيد هادف) أو أي شكل من أشكال التعبير الإبداعية والتي تعبر عن موضوع من مواضيع الكتيب (أنا أعرف حقوقي وواجباتي) من أجل زيادة الوعي لدى الطالبات حول بعض المشاكل الاجتماعية التي تواجهها الفتيات والنساء في المجتمع الفلسطيني.

وذلك من خلال تسليط الضوء على المواضيع الآتية (الجندر- العنف المبني على النوع الاجتماعي – الزواج المبكر- القيادة ومشاركة المرأة في الحياة العامة). بالإضافة الى زيادة الوعي بأهمية دور النوع الاجتماعي على مستوى الأسرة والمجتمع.

وتقوية قدرات المشاركات في صنع واتخاذ، يذكر بأن المشروع قد نفذ العديد من الأنشطة والفعاليات، مثل: صيانة مبنى المدرسة وزاراعة حديقة المدرسة بالأشجار والشتلات وتزويد المدرسة بالطاقة الشمسية وتنفيذ ندوات تثقيفية للطالبات بالإضافة لتوزيع حقائب صحية على الطالبات والمعلمات ودفاتر وبوسترات حول الوقاية من فيروس كورونا( كوفيد-19) وقد ساهمت تلك الأنشطة والمبادرات في تعزيز العودة الآمنة للمدرسة في ظل إجراءات السلامة والوقاية.