زراعة الوسطي تقدم إرشاداتها لمزارعي الخضار و البستنة الشجرية

غزة- الرأي

نفذ قسم الإرشاد في مديرية زراعة الوسطي، جولة ميدانية علي مزارعي الخضار داخل الدفيئات الزراعية في عدة مناطق بمحافظة الوسطي، بالإضافة الى القيام بزيارات طارئة لمزارعي البستنة الشجرية.

ويأتى ذلك تلبية لطلبات المزارعين، وتقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين، ولمتابعة المشاكل التي يعاني منها المزارعين وتقديم الإرشادات اللازمة لهم من أجل الحصول على إنتاج وفير وجودة عالية.

بدورهم ،أعرب المزارعون عن شكرهم العميق،ووتقديرهم لموظفي وزارة الزراعة على جهودهم المتواصلة في خدمة المزارعين،وتقديم الإرشادات الفنية واستجابتهم العاجلة لاتصالات ونداءات المزارعين.

