الطاقة: انتهاء أعمال اللجة الفنية لتحديد سعر كهرباء المولدات

غزة- بسام العطار- الرأي:

قالت سلطة الطاقة في غزة، إن أعمال اللجنة الفنية لتحديد تكلفة الكيلو الواحد لكهرباء المولدات ستنتهي اليوم الثلاثاء.

وقال مدير دائرة شئون الطاقة بالسلطة ياسر حسونة لوكالة "الرأي" إن إعلان توصيات اللجنة النهائية سيكون مابين 20-25 من الشهر الجاري، مبيناً أن سلطة الطاقة ستعمل على إرضاء كافة الأطراف المعنية (أصحاب المولدات والمواطن)، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وكان رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات الكهربائية في قطاع غزة، موسى السماك، أجرى مفاوضات مع أصحاب المولدات لتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف في الميدان وفق معايير محددة.

وشدد السماك على أن تسعيرة الأربعة شيكل لن تعود مطلقاً وهذا ما تم الحديث به مع أصحاب المولدات، وتحدثنا عن ضمانات بأن الحساب سيكون على سعر 2.5 كسلفة حتى يتم الوصول إلى التسعيرة النهاية مع نهاية الشهر الحالي.