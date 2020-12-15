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ورشة عمل لنقاش نظام النزاهة والشفافية في بلدية النصيرات

15 كانون أول / ديسمبر 2020 11:12

الوسطى- الرأي:

عقدت بلدية النصيرات، ورشة عمل لنقاش وتقييم مسودة دراسة حول نظام النزاهة المحلي في بلدية النصيرات كدراسة حالة، وذلك بمشاركة مركز ائتلاف النزاهة والشفافية "أمان".

وكانت الورشة بمشاركة كلا من عضو المجلس البلدي م. أنس أبو عويض، ومدير بلدية النصيرات م. محمد مغاري، ومدير دائرة المشاريع م. خليل اسماعيل، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. فدوى عيد، وممثلي مركز "أمان" بحضور كلا من مدير مركز أمان أ. وائل بعلوشة، والأستاذة هداية شمعون، والباحث المُعِد للدراسة د. سامي أبو شمالة.

يشار إلى أن الدراسة المُعدّة هدفت إلى تقييم مدى شفافية الاجراءات التي تُقدّم في إطارها الخدمات وفحص مدى الالتزام بقيم النزاهة ومدى شفافية الاجراءات المالية والإدارية المتبعة في بلدية النصيرات.

كما هدفت الدراسة إلى فحص مدى فاعلية نظام المساءلة الداخلية والخارجية، والتعرف على درجة وعي الأعضاء والعاملين بمدى مخاطر الفساد وأسبابه وطرق مكافحته.

وشملت الدراسة إجراء العديد من المقابلات مع مسئولين وفاعلين رئيسيين في البلدية، وكذلك مواطنين ومشرفين على عمل البلدية، وذلك بهدف تحليل البيئة القانونية والمؤسساتية وبيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في بلدية النصيرات.

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