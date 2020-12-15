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لتخفيف تزاحم المركبات

النقل والمواصلات وبلدية غزة تدرسان سبل تطوير مفترق دولة

15 كانون أول / ديسمبر 2020 11:29

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غزة-الراي

بدأت وزارة النقل والمواصلات-الإدارة العامة للطرق والمشاريع، أعمال ميدانية للعد المروري بالتعاون مع كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية قسم الهندسة المدنية على تقاطع شارعي صلاح الدين مع عون الشوا والمشهور بمفترق دولة، جاء ذلك بعد مقترح لتطوير المفترق المقدم من بلدية غزة.
ولتطوير المفترق وتخفيف تزاحم المركبات لابد من عمل إحصائية لعدد المركبات التي تمر على المفترق يومياً، حيث بدأ صباح اليوم مجموعة من طلاب الهندسة المدنية بعملية العد بإشراف ومتابعة وزارة النقل والمواصلات.
بدوره، أفاد المهندس أحمد بارود أن آلية اعتماد الحل المروري تحتاج إلى جملة من الدراسات وجمع البيانات والتي سيتم تحليلها من خلال برامج مختصة بأنظمة المرور، مبيناً أنه بناء على نتائج التحليل سيتم عقد ورشة عمل مشتركة مع بلدية غزة لمناقشة النتائج والخروج بتوصيات من شأنها أن تحل العقدة المرورية (الازدحام) في المنطقة.
 

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