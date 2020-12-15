وكالة الغوث وبلدية خان يونس تشرعان بتأهيل ثلاثة شوارع بالمخيم

غزة-الراي

شرعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالتعاون مع بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتأهيل ثلاثة شوارع مختلفة بمنطقة الحاووز بالمخيم وذلك ضمن المشروع الألماني لتأهيل المخيم والبالغة قيمته (3.5) مليون دولار، شملت تأهيل الطرق وأعمال البنية التحتية لدعم احتياجات السكان حيث ستخدم تلك الأعمال سكان تلك المنطقة.

وكان رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ونائب الرئيس د. مازن الشيخ، ومدير منطقة خان يونس بوكالة الغوث د. محمـد العايدي، ومدير مكتب رئيس البلدية م. سعد عاشور، ورئيس اللجنة الشعبية للاجئين أ. محمـد رباح، وممثلاً عن المجتمع المحلي د. عبدو صيام قد أجروا زيارة تفقدية لسير العمل بالشوارع الثلاثة في منطقة الحاووز.

وخلال الجولة اطلع الوفد على حالة البيوت المتهالكة، والمعاناة التي يكابدها ساكني تلك البيوت، وخاصة في فصل الشتاء، واستمع الوفد إلى شكاوى عدد من أهالي المخيم الناتجة عن حالة الاكتظاظ والظروف الصعبة لهم.

وأوضح م. البطة أهمية مشاريع تأهيل الطرق الجاري تنفيذها والتي شملت أعمال تسوية وتعديل للمناسيب وإقامة بنية تحتية ووصلات منزلية وشبكات للصرف الصحي وأعمال تركيب بلاط انترلوك بمساحات مختلف، مبينًا أن تلك الشوارع تخدم مناطق مكتظة بالسكان ويقطنها عدد من حالات ذوي الإعاقة.

وأشار م. البطة إلى أن تأهيل الشوارع قد أحدثت تطوراً ملموساً على واقع شوارع المخيم وساعدت في الوقت ذاته على تحسين تصريف مياه الأمطار والاستفادة منها والحد من مشكلة التعديات على الطرق الداخلية.

ومن جانبه أكد د. العايدي على أن الوكالة مستمرة في العمل من أجل تطوير المخيم واحداث تغيير في حياة الناس، مبينًا أن مشاريع تأهيل بعض الطرق بالمخيم جسدت روح التعاون والشراكة الحقيقية بين كافة الأطراف المشاركة في التطوير والمتمثلة في بلدية خان يونس ووكالة الغوث وممثلين عن المجتمع المحلي واللجان الشعبية للاجئين، والذين قاموا بمتابعة أعمال التأهيل لحظة بلحظة وتوفير بعض الاحتياجات التشغيلية والدعم الفني المطلوب.

وشكرت اللجنة الشعبية للاجئين الأونروا وكافة الأطراف المشاركة في عملية تأهيل الشوارع لتحسين ظروف المخيم والتخفيف من معاناة اللاجئين، مثمنةً جهود سكان المخيم على تعاونهم وحرصهم الشديد على إنجاح العمل وإخراجه بالشكل الأمثل داعية المواطنين إلى الحفاظ على المقدرات والشوارع والتي تخدم عموم السكان.

