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بلدية غزة تناقش مقترح مشروع تطوير البنية التحتية لمعسكر الشاطئ

15 كانون أول / ديسمبر 2020 12:12

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غزة-الراي

ناقشت بلدية غزة مقترح مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في معسكر الشاطئ غرب المدينة ضمن تعاون مشترك بين البلدية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لتحسين البنية التحتية في المعكسر.
جاء ذلك خلال لقاء تشاوري عقدته البلدية في قاعة مركز حديقة إسعاد الطفولة التابع لها بحضور عضوا المجلس البلدي مصطفى قزعاط، ومروان الغول، ومدير وحدة التخطيط وتنمية الموارد م. ماهر سالم، وممثلين عن لجنتي الشاطئ الشمالي والجنوبي، وممثلين عن اللجنة الشعبية للمعسكر، ولفيف من الوجهاء وأهالي المعسكر.
وبين قزعاط أن المشروع المقترح سيتم تنفيذه بالتعاون مع وكالة الأونروا ويهدف لتطوير وتحسين عدة شوارع وخدمات المياه والصرف الصحي في المعسكر بهدف تسهيل الحركة والخدمات الأساسية في المعسكر.
بدوره؛ قدم م. ماهر سالم نبذة عن المنحة المقدمة من بنك التنمية الألماني (KFW) بقيمة تبلغ نحو 2.5 مليون دولار وسيتم تنفيذها بتعاون مشترك بين البلدية ووكالة الغوث لتطوير البنية التحتية.
 

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