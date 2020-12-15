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المنظمات الأهلية بزراعة الوسطى يواصل متابعته للمشاريع الزراعية

15 كانون أول / ديسمبر 2020 12:35

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غزة-الراي

يواصل قسم المنظمات الأهلية في مديريةزراعة الوسطى زياراته الدورية لمتابعة المشاريع الزراعية.
وجرى هذا الأسبوع تنفيذ عدة زيارات ميدانية على عدد من الجمعيات الزراعية داخل المحافظة الوسطى منها اتحاد لجان العمل الزراعي، وجمعية تنمية المرأة الريفية وجمعية المزارعين الفلسطينيين، ذلك للإطلاع عن كثب لتنفيذ المشاريع الزراعية ..
يذكر أنه تم تنفيذ عدد من المشاريع في المحافظة الوسطى، وذلك بالتنسيق مع مديرية زراعة الوسطى..
ويتوافق تنفيذ هذه المشاريع مع الخطة الإستراتيجية لوزارة الزراعة والتي تساهم في مساعدة المزارعين ومتابعتهم للمشاريع الزراعية على حد سواء.
 

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