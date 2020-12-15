وفد وزارة الصحة يتفقد لجان المقابلات الشخصية لوظيفة طبيب بشري

غزة- الرأي

تفقد وفد من وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، لجان المقابلات الشخصية لوظيفة طبيب بشري وضم الوفد كلا من أ. محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية و د. أحمد شتات مدير دائرة شؤون الأطباء ود.نعيم أيوب رئيس قسم النساء والتوليد بالادارة العامة للمستشفيات وأ.ثائر الهابيل رئيس قسم التعيينات .

وأكد أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية على أن هذه اللجان والمقابلات تتم وفق البروتوكولات والسياسات المعدة من قبل وزارة الصحة متبعين من خلالها التعليمات الخاصة بطرق السلامة والوقاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا، مثنيا على الجهود المبذولة لجميع اللجان في إجراء المقابلات الشخصية لوظيفة طبيب بشري.

وعبر أ.حماد عن أمنياته لجميع المتقدمين بالتوفيق والنجاح لهذه الوظائف ؛ موجها شكره ديوان الموظفين العام ، و دائرة شؤون للموظفين وفريق العمل في لجان المراقبة من وزارة الصحة وديوان الموظفين العام، مثمناً كافة الجهود التي تبذلها كوادر الوزارة.

يذكر أن عدد المتقدمين للمقابلات الشخصية الخاصة بوظيفة طبيب بشري بلغ نحو (224) متقدما ومتقدمة ،كما أن جميع المقابلات ستتم في تنمية القوى البشرية بوزارة الصحة حسب ما بينته وزارة الصحة سابقا.