الأشغال تُصدر تقرير انجازاتها وأعمالها عن شهر نوفمبر

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تقريرها عن انجازات وأعمال شهر نوفمبر، قالت فيه أن آليات الوزارة عملت حوالي (1747) ساعة عمل، وكانت تلك الساعات موزعة لصالح مشاريع الوزارة والبلديات والمؤسسات الحكومية، جاء ذلك خلال اصدارها التقرير الشهري لشهر نوفمبر 2020.

وقامت الوزارة بتقديم خدمات التخطيط والتصميم لـ 16 مشروع، كما يجري تخطيط مشروع تطوير معبر رفح التجاري، وساهمت في خدمات استشارية ودعم فني لـثلاث مشاريع تقدر تكلفتها بقيمة 2.7مليون دولار.

وأشارت الوزارة أنها أشرفت بشكل مباشر وعلوي على 9 مشاريع بقيمة 1.1مليون دولار وأخرى بقيمة 0.9 مليون دولار.

ونوهت الوزارة أنها حصرت وقيمت أضرار لـ 11 وحدة سكنية متضررة, ونفذت جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ العمل للحالات المستفيدة من مشاريع إعادة الإعمار الجارية.

وانتهت لجان الوزارة من إعادة إعمار 9900 وحدة سكنية تمثل 82% من إجمالي الوحدات السكنية المهدومة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 وما قبله.

وتابعت الوزارة الإجراءات الخاصة بتوريد واستخدام مواد البناء لحزم المشاريع المختلفة ضمن مشاريع المنحة الإيطالية.

وأصدرت الوزارة عددا من شهادات التنصيف لشركات مقاولات وفقًا لقرارات جلسات التصنيف المعتمدة، وعملت الوزارة على مراجعة وتجهيز وثائق العطاءات للمشاريع قبل الطرح.

وتابعت الوزارة تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتحديث نسب الإنجاز عبر البرنامج الإلكتروني المحوسب، واعتمدت خطة موازنة البرامج 2021-2020 وإعدادبلاغ مشروع الموازنة، كما بدأت الوزارة بإعداد الخطة الشتغيلية لعام 2021.

وأكدت الوزارة أنها تابعت مراجعات الجمهور والمواطنين من خلال منظومات التواصل الاجتماعي الافتراضية والرد على استفساراتهم، حيث بلغ مُجمل المعاملات التي تم تقديمها للجمهور والمراجعين بـ(1128) معاملة.