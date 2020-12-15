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زراعة رفح تنفذ ورشة عمل بالتنسيق مع المؤسسات الاهلية

15 كانون أول / ديسمبر 2020 01:11

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غزة-الراي

نفذت مديرية زراعة رفح ،بالتعاون مع جمعية الأصدقاء لذوي الاحتياجات الخاصة، ورشة عمل ضمن مبادرة" دعونا نحيى حول خطر حوادث الوقوع والغرق في برك المياه الزراعية والاستخدام المفرط للمبيدات الحشرية" بالإضافة الى التخلص الغير آمن من المبيدات الزراعية .
وحضر الورشة كل من م. أكرم أبو دقة مدير مديرية زراعة رفح ا. سامي برهوم ممثل عن جمعية الاصدقاء، م. مهند معمر ممثل عن بلدية رفح م. عفاف ابو غالي ممثلة عن الاغاثة الزراعية,أ. سمير أبو شاويش ممثل عن مركز معا التنموي , م. محمد صيام ممثل عن مجلس الخدمات المشتركة للنفايات الصلبة.
وخلال الورشة تم مناقشة آليات العمل المشتركة لتفادي الغرق مجددا من قبل الأطفال والعمال والمزارعين في برك المياه المكشوفة.
كما تم الاتفاق على تزويد بلدية رفح بأسماء اصحاب البرك المكشوفة لحثهم على تسيجها،و الاتفاق مع المؤسسات من اجل الأخذ بعين الاعتبار ضرورة العمل للحد من هذه الظاهرة.
كما وتم توضيح استراتيجية وزارة الزراعة والآليات المتبعة في مديريات الزراعة للتقليل من الاستخدام المفرط للمبيدات وذلك من خلال عمليات الارشاد الدورية وتوعية المزارعين بخطر الاستخدام المفرط للمبيدات على الصحة العامة.
وحول موضوع التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وخاصة عبوات المبيدات المستخدمة, تم الاتفاق على وضع آلية مشتركة بين مديرية الزراعة ومجلس النفايات الصلبة وبلدية رفح والمؤسسات لألية التخلص من المخلفات الزراعية وهي من خلال جمعها وتوريدها لمكب النفايات العامة من أجل التخلص منها بالطرق الصحية الامنة .
 

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