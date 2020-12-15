الزراعة توجه إرشادات هامة للمزارعين لتفادي أضرار المنخفض

غزة- الرأي

وجهت وزارة الزراعة بغزة، عدة إرشادات للمزارعين للتعامل مع المنخفض الجوي، مع دخوله المنطقة، داعية إياهم لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أضرار المنخفض.

إرشادات للمزارعين لتجنب اضرار المنخفضات وموجات الصقيع

1- الـتأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه و فتح القنوات حول المزارع والـتأكد من تصريفها لمياه الامطار والسيول .

2- عدم اغلاق الدفيئات بشكل كامل وفتحها جزئيا من الجهة المقابلة للرياح لتخفيف الضغط على هيكل الدفيئة وعمل فتح جزئي من الجهة المقابلة .

3- ضرورة تقليل كميات مياه الري وذلك لتدني درجات الحراة وارتفاع الرطوبة وبالتالي التأثير على العقد في الدفيئات وخاصة محصول الخيار و البندورة و يكون الري في المساء لتدفئة التربة لتفادي خطر الصقيع .

4- يجب العمل على تهوية الدفيئات وخاصة في الفترة الصباحية ومن ثم اغلاقها في المساء مبكرا يعمل ذلك على حل مشكلة انخفاض العقد وانتشار الامراض التي تصيب المحاصيل داخل الدفيئات .

5- رش المبيدات النحاسية و الفطرية داخل الدفيئات وذلك للوقاية من الأمراض الفطرية والبكتيرية واللفحات التي تصيب المحاصيل في الشتاء .

6- في حالة اشتال الفاكهة المزروعة حديثا يمكن تقليل الصقيع عليها من خلال لف الساق ومنطقة التطعيم بالكرتون العازل او الخيش .

7- الحفاظ على الرطوبة في التربة وعلى سطحها وكذلك الحفاظ على التربة نظيفة من الأعشاب التي تمنع دخول الحرارة الى التربة خلال النهار .

8- الأشجار المهملة والمصابة بالأمراض والحشرات تكون حساسيتها اكبر للصقيع لذلك يجب الاهتمام بالري والتسميد وإعطاء النباتات الكميات المناسبة لها .

9- عدم اجراء أي تقليم قبل او بعد حدوث الصقيع.