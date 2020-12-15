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الزراعة توجه إرشادات هامة للمزارعين لتفادي أضرار المنخفض

15 كانون أول / ديسمبر 2020 01:53

الزراعة توجه إرشادات هامة للمزارعين لتفادي أضرار المنخفض
الزراعة توجه إرشادات هامة للمزارعين لتفادي أضرار المنخفض

غزة- الرأي

وجهت وزارة الزراعة بغزة، عدة إرشادات للمزارعين  للتعامل مع المنخفض الجوي، مع دخوله المنطقة، داعية إياهم لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أضرار المنخفض.

إرشادات للمزارعين لتجنب اضرار المنخفضات وموجات الصقيع 
1- الـتأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه و فتح القنوات حول المزارع والـتأكد من تصريفها لمياه الامطار والسيول .
2- عدم اغلاق الدفيئات بشكل كامل وفتحها جزئيا من الجهة المقابلة للرياح لتخفيف الضغط على هيكل الدفيئة وعمل فتح جزئي من الجهة المقابلة  .
3- ضرورة تقليل كميات مياه الري وذلك لتدني درجات الحراة وارتفاع الرطوبة وبالتالي التأثير على العقد في الدفيئات وخاصة محصول الخيار و البندورة و يكون الري في المساء لتدفئة التربة لتفادي خطر الصقيع .
4- يجب العمل على تهوية الدفيئات وخاصة في الفترة الصباحية ومن ثم اغلاقها في المساء مبكرا يعمل ذلك على حل مشكلة انخفاض العقد وانتشار الامراض التي تصيب المحاصيل داخل الدفيئات .
5- رش المبيدات النحاسية و الفطرية  داخل الدفيئات وذلك للوقاية من الأمراض الفطرية والبكتيرية واللفحات التي تصيب المحاصيل في الشتاء .
6- في حالة اشتال الفاكهة المزروعة حديثا يمكن تقليل الصقيع عليها من خلال لف الساق ومنطقة التطعيم بالكرتون العازل او الخيش .
7- الحفاظ على الرطوبة في التربة وعلى سطحها وكذلك الحفاظ على التربة نظيفة من الأعشاب التي تمنع دخول الحرارة الى التربة خلال النهار .
8- الأشجار المهملة والمصابة بالأمراض والحشرات تكون حساسيتها اكبر للصقيع لذلك يجب الاهتمام بالري والتسميد وإعطاء النباتات الكميات المناسبة لها .
9- عدم اجراء أي تقليم قبل او بعد حدوث الصقيع.

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