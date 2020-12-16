وزارة الزراعة تُصدر الأطلس الزراعي للعام 2020

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، الأطلس الزراعي الخاص بـ(البستنة الشجرية) في غزة للعام 2020، وهو ثاني إصدار لأطلس إحصائي يتم بناؤه من واقع بيانات الحصر الزراعي الميداني.

وأتمت وزارة الزراعة هذا الأطلس عام (2019)، والذي تم من خلاله تسهيل عرض البيانات الإحصائية الزراعية بربطها بالموقع الجغرافي واستخدام نظم المعلومات الجغرافية الحديثة لتمثيل بيانات الحصر على الخرائط التي يحتويها الأطلس.

وأوضح م.منصور أبو كويك مدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية GIS بالوزارة، أن البيانات والمعلومات تلعب دوراً أساسياً ومحورياً لمتخذي القرار لدي الدول، حيث تعتمد صحة القرارات على صحة المعلومات، مؤكداً أنه إذا توفرت لصانع القرار معلومات صحيحة ودقيقة في الوقت المناسب، كانت القرارات أقرب للصحة والصواب.

وذكر أبو كويك، أن المؤشرات التي تم تضمينها وجمعها من خلال مناطق الحصر الميداني، تم تدعيمها من خلال الخرائط الإحصائية في الأطلس بجداول ورسومات بيانية مع تمثيل مختلف البيانات على مستوى المنطقة والمحافظة حسب التقسيمات لمحافظات غزة.

وأشار إلى أن مجموعة الأطلس الزراعي (البستنة الشجرية) تحتوي على خمسة أطالس لكل محافظة أطلس على حدة، مبيناً أن كل أطلس يحتوي على ستة فصول، حيث تناول الفصل الأول منهجية وجودة البيانات، و الفصل الثاني تناول كافة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمؤشرات الإحصائية المختلفة على الخريطة، والفصل الثالث تناول خرائط الأطلس الزراعي بالتفصيل (MAP BOOK)، و الفصل الرابع تناول الخرائط العامة، فيما احتوى الفصل الخامس على خرائط تفصيلية للأشجار، والفصل السادس تضمن خرائط المحافظات.

وتوقع أبو كويك أن يكون الأطلس الزراعي (البستنة الشجرية) أداة قوية بيد صانعي السياسات ومتخذي القرار لأن المعلومات الصحيحة تقود إلى قرارات صحيحة وتخطيط سليم للمستقبل، بالإضافة إلى إسهامه في توفير المؤشرات الإحصائية المحورية للقطاع الزراعي في محافظات غزة لكافة الباحثين وذوي العلاقة بالقطاع الزراعي.

ووجه أبو كويك، شكره لصندوق التشغيل الفلسطيني لرعايته المشروع والذي توطدت العلاقة معهم من خلال انتاج سلسلة متميزة من الأطالس الزراعية، لافتاً إلى أنه جاري العمل معهم في المرحلة الحالية لإنتاج مجموعة أخرى من الأطالس وصولاً إلى سلسلة متكاملة من الأطالس الزراعية.

كما وجه كويك الشكر والتقدير لكل من ترك بصمة نجاح لإنجاز هذا العمل وإخراجه إلى حيز الوجود، خاصاً بالذكر وكيل وزارة الزراعة د.إبراهيم القدرة ز فريق العمل المتميز من الخريجين الجدد تخصص نظم المعلومات الجغرافية على بند التشغيل المؤقت والذين واصلوا الليل بالنهار لاتمام هذا العمل بأفضل طريقة ممكنة.

يمكنكم تحميل نسخ الأطالس بصيغة pdf من الاختيارات التالية

أطلس البستنة الشجرية - محافظة الشمال

أطلس البستنة الشجرية - محافظة غزة

أطلس البستنة الشجرية - محافظة الوسطى

أطلس البستنة الشجرية - محافظة خانيونس

أطلس البستنة الشجرية - محافظة رفح

