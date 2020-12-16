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بعد 9 سنوات.. وست بروميتش يفك عقدة مانشستر سيتي

16 كانون أول / ديسمبر 2020 08:17

بعد 9 سنوات.. وست بروميتش يفك عقدة مانشستر سيتي
بعد 9 سنوات.. وست بروميتش يفك عقدة مانشستر سيتي

فشل مانشستر سيتي في العودة إلى طريق الانتصارات بتعثره من جديد داخل ملعبه "الاتحاد" بالتعادل مع وست بروميتش 1-1 في الدوري الإنجليزي.

هذا التعثر جاء بعد تعادل المان سيتي في الجولة الماضية (12) في الديربي مع مانشستر يونايتد بدون أهداف، ليخسر الفريق السماوي 4 نقاط في آخر جولتين. 

وتقدم السيتزنز بهدف الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة 30، لكن المدافع البرتغالي روبين دياز سجل هدفا بالخطأ في مرماه، عادل به النتيجة للضيوف قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

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ورغم التعادل، قفز المان سيتي للمركز السادس مؤقتا بوصوله للنقطة 20، فيما رفع وست بروميتش رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ19.

ويعد هدف جوندوجان هو الهدف الأول للاعب في البريمييرليج منذ عام، حيث سجل آخر أهدافه في ديسمبر/كانون الأول 2019، ليخوض بعدها 22 مباراة دون أن يتمكن من هز الشباك. 

وجاء الهدف من صناعة الجناح الإنجليزي رحيم سترلينج، لينجح في الوصول إلى 32 تمريرة حاسمة مع الفريق في البريمييرليج، متساويا مع لاعب الفريق السابق، الإيفواري يايا توريه.

واستقبلت شباك السيتي هدفا لأول مرة في كافة البطولات منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك حينما خسر الفريق على يد توتنهام هوتسبير بنتيجة 0-2، لتنتهي سلسلة الشباك النظيفة بعد 6 مباريات.

وشهدت المباراة مشاركة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو كبديل في الشوط الثاني، ليتساوى اللاعب مع جو هارت، حارس الفريق الأسبق وتوتنهام الحالي، في عدد مرات الظهور بقميص السيتي في البريمييرليج.

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وظهر أجويرو وهارت في 266 مباراة لكل منهما في الدوري الإنجليزي، ليتقاسما المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق السماوي بالمسابقة بعد الإسباني ديفيد سيلفا (309) مباريات.

وكسب وست برميتش أول نقطة له أمام المان سيتي في البريمييرليج منذ ديسمبر/كانون الأول 2011، منهيا بذلك سلسلة من الهزائم دامت 13 مباراة متتالية.

وتألق سام جونستون، حارس وست بروم، طوال المباراة وذاد عن مرماه بتصديه لـ6 فرص محققة، حيث لم يقدم بتصديات أكثر من ذلك في البريمييرليج سوى أمام تشيلسي هذا الموسم.

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