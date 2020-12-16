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ريال مدريد ضد بلباو.. بنزيمة يقود "الملكي" لشراكة ثلاثية

16 كانون أول / ديسمبر 2020 08:20

ريال مدريد ضد بلباو.. بنزيمة يقود "الملكي" لشراكة ثلاثية
ريال مدريد ضد بلباو.. بنزيمة يقود

بذل ريال مدريد جهدا كبيرا أمام 10 لاعبين من أتلتيك يلباو، لكن انتصر في نهاية المطاف 3-1، في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

الريال مدين بانتصاره لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل هدفين، ليحقق "الملكي" انتصاره الرابع على التوالي بجميع المسابقات. 

وطُرد راؤول جارسيا مهاجم بلباو في الدقيقة 13 لحصوله على الإنذار الثاني، لكن ريال مدريد لم يتقدم سوى في نهاية الشوط الأول بتسديدة منخفضة من توني كروس.

وواصل الفريق القادم من إقليم الباسك التأقلم جيدا على النقص العددي في الشوط الثاني، وأدرك التعادل عن طريق أندير كابا في الدقيقة 52، قبل أن يعيد بنزيمة حامل اللقب للمقدمة بضربة رأس في الدقيقة 74.

وأهدر ميكل فيسجا لاعب بلباو البديل فرصة هائلة للتعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد تصدى لمحاولته بطريقة رائعة.

وقتل بنزيمة المباراة بالهدف الثالث من هجمة مرتدة بعدها مباشرة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 26 نقطة، ليتشارك في عدد النقاط مع ريال سوسيداد المتصدر بفارق الأهداف، وأتلتيكو مدريد الوصيف، الذي خاض مباراتين أقل.

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