الزراعة: فحص البطاطا المستودرة للتأكد من خلوها من الأمراض

غزة- الرأي

تواصل اللجنة الفنية لفحص تقاوي البطاطس اخذ عينات وفحص الشحنات الواردة الي قطاع غزة.

يأتي ذلك لتطبيق الإجراءات الرقابية المشددة المتبعة لفحص الشحنات الواردة من تقاوي البطاطس، والتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة من المواصفات الفنية وذلك استعداد لزراعة الموسم القادم.

وأكدت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة الفحص بأن جميع الشحنات المستوردة قبل دخولها الي غزة، يجب أن تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية من خلال فحص الوثائق الواردة مع الارسالية لتقاوى البطاطس من دول الاستيراد قبل دخولها ووصولا الي معبر كرم أبو سالم، ومن ثم فحص العينات التي يتم إدخالها ظاهريا فيما يخص مطابقة الصنف، الحجم ، الأضرار الميكانيكية ، الأمراض الفطرية والبكتيرية وفحص عينات منها معمليا في المختبر للتأكد من خلوها من الأمراض.

