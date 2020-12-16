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الزراعة: فحص البطاطا المستودرة للتأكد من خلوها من الأمراض

16 كانون أول / ديسمبر 2020 08:55

الزراعة: فحص البطاطا المستودرة للتأكد من خلوها من الأمراض
الزراعة: فحص البطاطا المستودرة للتأكد من خلوها من الأمراض

غزة- الرأي

تواصل اللجنة الفنية لفحص تقاوي البطاطس اخذ عينات وفحص الشحنات الواردة الي قطاع غزة.
يأتي ذلك لتطبيق الإجراءات الرقابية المشددة المتبعة لفحص الشحنات الواردة من تقاوي البطاطس، والتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة من المواصفات الفنية وذلك استعداد لزراعة الموسم القادم.
وأكدت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة الفحص بأن جميع الشحنات المستوردة قبل دخولها الي غزة، يجب أن تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية من خلال فحص الوثائق الواردة مع الارسالية لتقاوى البطاطس من دول الاستيراد قبل دخولها ووصولا الي معبر كرم أبو سالم، ومن ثم فحص العينات التي يتم إدخالها ظاهريا فيما يخص مطابقة الصنف، الحجم ، الأضرار الميكانيكية ، الأمراض الفطرية والبكتيرية وفحص عينات منها معمليا في المختبر للتأكد من خلوها من الأمراض.
 

131372687_3613490798730314_951909137201425811_n الزراعة: فحص البطاطا المستودرة للتأكد من خلوها من الأمراض 131462213_3613490888730305_3039325465426669602_n 131589140_3613492245396836_5743655001571808559_n 131583441_3613491602063567_935144795226982298_n
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