النيابة العامة تستكمل المرحلة الثانية من الدورات التدريبية لأعضائها

غزة- الرأي

استكملت النيابة العامة المرحلة الثانية، من الدورات التدريبية لأعضائها، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبإثراء من خبراء قانونيين ومستشارين محليين ودوليين، حول التزام النيابة العامة في أوقات الطوارئ والأزمات بحماية سيادة القانون.



وأكد المستشار حسام دكة رئيس المكتب الفني، عن استثمار التدريب والتطوير لأعضاء النيابة نحو تحقيق أهدافها، وخاصةً في أوقات الأزمات، وتمكين أعضائها من الوفاء بالالتزام لتحقيق سيادة القانون ونصرة الحق والأخذ على يد كل من ينتهك أحكام القانون ويتعدى على حقوق وحريات المواطنين.



يذكر أن الدورة تتنوع محاورها بِدءاً من جودة بناء الملف الجزائي من منظور حقوق الإنسان، وسلامة الإجراءات القانونية المتخذة من النيابة العامة، وضمان إعمال مبدأ سيادة القانون، والمحاكمة العادلة في أوقات الطوارئ، والسوابق القضائية بشأن الحقوق والحريات؛ بهدف استلهام التجارب والقدرات التي انطوت عليها، بما يعزز قدرات أعضاء النيابة العامة.