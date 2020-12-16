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الدفاع المدني ينشر إرشادات للمواطنين مع بدء المنخفض الجوي

16 كانون أول / ديسمبر 2020 10:54

الدفاع المدني ينشر إرشادات للمواطنين مع بدء المنخفض الجوي
الدفاع المدني ينشر إرشادات للمواطنين مع بدء المنخفض الجوي

غزة- الرأي

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، مساء امس الثلاثاء، جملة من الإرشادات للمواطنين، تزامناً مع قدوم المنخفض الجوي على قطاع غزة.
وتوقعت الأرصاد الجوية قدوم منخفض جوي جديد، يتخلله رياح قوية وهطول أمطار غزيرة، بدأ من منتصف ليلة أمس وحتى مساء يوم غد.
ودعا الدفاع المدني المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، ومراعاة الآتي:

تثبيت الألواح المعدنية وخزانات المياه على أسطح البيوت والمباني المرتفعة.
التأكد من نظافة المصارف الصحية الخاصة بالبيوت.
عدم الخروج من البيوت أثناء ذروة المنخفض إلا للضرورة.
وضع سواتر ترابية أمام البيوت الموجودة في المناطق المنخفضة منعا لتدفق السيول إليها.
متابعة الأطفال وعدم تركهم يعبثون بوسائل التدفئة وتفقد التوصيلات الكهربائية في البيوت.

و أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين إلى الاتصال عبر الرقم المجاني 102، في حال التعرض لأي طارئ، آملة السلامة التامة لجميع أبناء شعبنا.

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