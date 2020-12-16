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بقيمة 2700 شيكل

مباحث الوسطى توقف شخصاً بحوزته مبلغاً مزور

16 كانون أول / ديسمبر 2020 10:59

مباحث الوسطى توقف شخصاً بحوزته مبلغاً مزور
مباحث الوسطى توقف شخصاً بحوزته مبلغاً مزور

الوسطى- الرأي

أوقفت مباحث العامة -قسم مباحث النصيرات في الوسطى، شخصًا بحوزته مبلغ مالي مزور بقيمة 2700 شيكل، أثناء محاولته تمريره على محلات الصرافة والتجار.

وقال الرائد محمد داوود رئيس قسم مباحث النصيرات، إنه وفور ورود معلومات بوجود شخص مجهول في سوق النصيرات ومعه مبلغًا ماليًا يحاول تمريره على تجار السوق، تم تحريك دورية للمكان وضبط المدعو (ز،ح) 53 عامًا من سكان غزة.

وأكد مدير مباحث قسم النصيرات أنه تم ضبط مبلغ مالي 2700 شيكل مزور بحوزة المذكور، من فئة 20 شيكل و50 شيكل.

 وأشار إلى أنه وبالتحقيق الأولي مع الموقوف أقر بأنه حاول تمرير المبلغ المالي المزور على محلات الصرافة والتجار وأنه حصل عليه من المدعو/ ع. ت سكان غزة الشجاعية.

ولفت الرائد داوود إلى أنه تم إحالة المذكور، والمضبوطات الى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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