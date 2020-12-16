تعليم غرب غزة تتابع الرؤى التربوية المشتركة مع المدارس الخاصة‏

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة لقاءً مهماً مع مديري المدارس الخاصة في منطقة غرب غزة، بحضور د. عبدالقادر أبو علي مدير التربية والتعليم، ود.جمال الفليت مدير الدائرة الفنية، وأ.فلاح الترك رئيس قسم الإشراف، وأ.رفيق عوض رئيس قسم الإدارات، وأ.ميسون صالح رئيس قسم التعليم العام في مديرية غرب غزة إلى جانب كافة مديري ومديرات المدارس الخاصة.

ويأتي هذا اللقاء لبحث عدة أمور إدارية وفنية تخص عمل المدارس الخاصة.

بدوره رحب مدير التربية والتعليم د. عبد القادر أبو علي بالحضور مثنياً على دور المدارس الخاصة في تحقيق الرؤى التربوية المشتركة والسياسة العامة لوزارة التربية والتعليم، ومساهمتها في العملية التعليمية بشكل أساسي كما وتناول مدير تعليم غرب غزة أجندة الاجتماع والتي تضمنت العديد من القضايا المهمة، متنمياً لهم ولجميع العاملين في المدارس السلامة الدائمة، مثمناً جهودهم في متابعة وادارة مدارسهم في ظل انتشار وباء كورونا ومستجداته وتأثيراته على العملية التعليمية.

