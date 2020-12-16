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الأمانة العامة تجتمع مع اللجان الخاصة بمسابقة قاضي بداية

16 كانون أول / ديسمبر 2020 11:30

الأمانة العامة تجتمع مع اللجان الخاصة بمسابقة قاضي بداية
الأمانة العامة تجتمع مع اللجان الخاصة بمسابقة قاضي بداية

غزة- الرأي

عقدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً برئاسة المستشار أشرف فارس أمين عام المجلس، مع أعضاء اللجان الخاصة بمسابقة تعيين قضاة بداية في المحاكم النظامية بالمحافظات الجنوبية .
وأكد المستشار فارس، أن الهدف من الاجتماع ترتيب إجراءات المسابقة وتوزيع مهام على اللجان الرئيسية وهي لجنة الإعداد والتحضير واللجنة العلمية ولجنة المقابلات.
يذكر بأن المجلس الأعلى للقضاء أعلن مؤخراً عبر موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية و الصحف المحلية عن حاجته لتعيين قضاة بداية وفقا للشروط والمعايير المعلنة.

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