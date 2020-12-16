المستشار عابد يناقش الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء

غزة- الرأي

ناقش المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء للأعوام الثلاثة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده والمدير العام مع أعضاء لجنة إعداد الخطة، تمهيدا لعرضها على الأعضاء لإبداء الملاحظات قبل عرضها وإعتمادها.

من جهته أشاد المستشار عابد بأداء المحاكم النظامية في الجانبين القضائي والإداري خلال العامين الماضيين والإنجازات التى تحققت وتجاوزت المتوقع رغم الظروف الاستثنائية ، متمنياً أن تكون الأعوام المقبلة أفضل بما يحقق العدالة الناجزة وما يأمله جموع المتقاضين وبما يؤدي للنهوض بالمنظومة القضائية.

كما أشارت اللجنة التي أعدت الخطة بأن الإعداد تم بعد إجراء تحليل للبيئة الداخلية والخارجية حيث خلصت الى خمسة أهداف أساسية سيتم العمل على تحقيقها خلال سنوات الخطة الثلاث.

من المفيد الإشارة بأن الخطة تأتي منسجمة مع أهداف قطاع العدالة والحكم الرشيد ، ورؤية ورسالة المجلس كما وراعت الخطة جميع ما يخدم المنظومة القضائية ويحقق المحاكمات العادلة، والعدالة الناجزة ، ويرتقي بالمؤسسة القضائية على حد سواء.