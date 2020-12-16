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تعليم خان يونس يستقبل وفداً من المكتب الحركي للمعلمين ساحة غزة

16 كانون أول / ديسمبر 2020 12:02

تعليم خان يونس يستقبل وفداً من المكتب الحركي للمعلمين ساحة غزة
تعليم خان يونس يستقبل وفداً من المكتب الحركي للمعلمين ساحة غزة

خان يونس- الرأي

استقبل أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية بمديرية التربية والتعليم بخان يونس، وفداً رفيع المستوى من المكتب الحركي للمعلمين ساحة غزة، ضم: أ. بشار الدغمة منسق المحافظة، وأ. سعيد نبهان أمين سر المكتب الحركي للمعلمين في ساحة غزة، وأ. سعيد الأسطل أمين سر المكاتب الحركية، وأ. سمير صباح أمين سر المكتب الحركي للمعلمين بخان يونس، وعدد من قيادات تيار الإصلاح ساحة غزة.
ورحب أ. العسولي بالوفد، وشكرهم على هذه اللفتة الكريمة، واهتمامهم بالمعلم الفلسطيني، وهنأهم بيوم المعلم الفلسطيني، الذي يمثل أنموذجاً للعطاء اللا محدود بالرغم من التحديات التي تواجه قطاع غزة عموماً، وقطاع التعليم بصفة خاصة، متمنياً أن يكون العام القادم أفضل.
ومن ناحيته قدّم الوفد التهنئة لمدير الدائرة الإدارية أ. العسولي بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني، وأشاد بجهود مديرية التربية والتعليم بخان يونس المتميزة.
 

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