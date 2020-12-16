المستشار عابد يبحث ترتيبات البدء لافتتاح محكمة بداية رفح

غزة- الرأي

عقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عابد، اجتماعاً مع رئيس محكمة بداية خانيونس المستشار عماد النبيه، ورئيس محكمة بداية رفح المستشار أسامة المسارعي وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء لاعتماد هيئة محكمة بداية رفح وقرار وكيل وزارة العدل لإنشاء محكمة بداية رفح.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الترتيبات والتحضيرات لعملية البدء لافتتاح محكمة بداية رفح والمباشرة بنظر قضايا ذات الاختصاص لمحافظة رفح الاسبوع القادم ، وحصر قضايا محافظة رفح المنظورة أمام محكمة بداية خانيونس ووضع الآليات المناسبة لنقل الملفات لضمان الانتقال السلس للقضايا وفق الاختصاص المكاني.

وتم مناقشة الاحتياجات الإدارية واللوجستية التي تساعد في البدء بعمل المحكمة وترتيب البيئة المناسبة للتقاضي