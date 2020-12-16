بداية دير البلح تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية في قضية قتل

الوسطى- الرأي

قضت محكمة بداية دير البلح اليوم الأربعاء، حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح الجزائي ودفع غرامة مالية في قضية قتل المواطن (زكريا علي أبو حشيش).

حيث حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح الجزائي في قضية مقتل المواطن (زكريا علي أبو حشيش) بحق المتهم (م/ط) وذلك عن تهمة القتل قصداً ومحاولة القتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، والإفراج عنه بعد دفع غرامة مقدارها 5000 شيكل ومصادرة السلاح المضبوط على ذمة القضية.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعمل ويتابع باهتمام إنجاز القضايا المحجوزة للحكم والقضايا الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما القضايا النوعية (قضايا القتل) والتى مازالت منظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي وفي إطار احترام الحقوق والحريات والضمانات كافة وكفالة حق الدفاع عن المتهمين، تحقيقاً لسلامة وأمن المجتمع واستقراره الأهلي والاجتماعي.