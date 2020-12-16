سلطة الأراضي تخصص ٥٥ دونماً لصالح توسعة معبر رفح التجاري

غزة- الرأي

أعلن رئيس سلطة الأراضي ماهر ابو صبحة عن تخصيص قطعة ارض بمساحة 55 دونم والواقعة على جزء من القسيمة 32 من القطعة 11 منأراضي رفح لصالح توسعة معبر رفح التجاري.

جاء ذلك خلال زيارة للمعبر قام بها رئيس لجنة المتابعة الحكومية د. محمد عوض ورئيس سلطة الاراضي وم. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والاسكان وطالب أ. ابو صبحة كل من لديه ادعاء على هذه الارض بمراجعة سلطة الاراضي في موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 21 /12 / 2020 للنظر في ادعائه من قبل جهات الاختصاص واكد رئيس سلطة الأراضي على أن هذا القرار يأتي من اجل تسهيل الحركة التجارية في المعبر